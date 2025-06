Multe non pagate Ancora scontro con Sicily by Car

Il contenzioso tra il Comune di Milano e Sicily by Car si fa sempre più acceso, con la società di noleggio che si rifiuta di pagare multe per un importo di oltre 147.000 euro. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Sala, ha deciso di opporsi fermamente a questa posizione, aprendo un nuovo capitolo in una battaglia che mette in discussione il rispetto delle norme e l’autorità municipale. Cosa succederà ora?

Continua il contenzioso in Tribunale tra il Comune e Sicily by car, una delle società italiane più note nel servizio di noleggio delle auto. La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha deciso di opporsi contro l'atto con cui Sicily by Car si rifiuta di pagare multe comminate a Milano alle sue macchine per un importo di 147.687 euro. Tutto è iniziato il 24 ottobre 2024, quando la società di noleggio ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione del Comune, che, come anticipato sopra, chiedeva il pagamento di 143 ordinanze collegate a sanzioni al Codice della Strada pari all'importo di 147 mila euro.

