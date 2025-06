mucche in fuga a nuoto sul villoresi

gettata in un'impensata avventura acquatica, dimostrando che anche le mucche sanno sorprendere con il loro spirito di libertà. Questa scena insolita ci ricorda quanto possa essere imprevedibile e affascinante il comportamento degli animali, pronti a sfidare ogni limite pur di raggiungere la propria libertà. Un episodio che sicuramente farà parlare ancora a lungo, lasciandoci con un sorriso e una riflessione sull'importanza di rispettare e comprendere il mondo animale.

Galline in fuga che hanno fatto scuola. Il gruppo di bovini sorpresi ieri a nuotare nel canale Villoresi, a Lonate Pozzolo, fa venire alla mente il divertente film del 2000 centrato sulle comiche peripezie di un gruppo di galline ovaiole che tentano disperatamente la fuga dalla schiavitù del pollaio, sfinite dal dover produrre uova a tambur battente per i loro avidi proprietari. Una ventina di loro ha preso il coraggio a quattro zampe e si è gettata nel canale cominciando a nuotare. O è stato un incidente di percorso, stavano solo pascolando in un campo all'aperto, un passo falso e sono caduti senza volerlo nel canale? Il loro numero, una ventina, fa in realtà pensare a un progetto studiato a tavolino chissà da quante notti: il desiderio di libertà, di non essere rinchiusi in recinti, di sfuggire a un destino purtroppo già segnato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it