Mucche cadono nel canale Una decina finisce affogata

Un episodio insolito ha scosso le tranquille campagne di Lonate Pozzolo: una trentina di mucche sono finite nel canale Villoresi, trascinate dalla corrente verso Arconate. Probabilmente attratte dal caldo afoso, queste bovine hanno trovato una via di fuga apparentemente inaspettata, ma il loro viaggio ha avuto un esito tragico per alcune di loro. La scena, che ha lasciato i residenti sbalorditi, evidenzia quanto possa essere imprevedibile la natura e l'importanza di vigilare sui nostri ambienti rurali.

Un’insolita scena ha attirato l’attenzione dei residenti lungo il canale Villoresi: una trentina di mucche è finita in acqua e si è fatta trasportare dalla corrente verso Arconate. L’inatteso episodio si è verificato ieri nelle campagne attorno a Lonate Pozzolo. Stando alla prima ricostruzione il gruppo di bovini, forse in cerca di refrigerio a causa del caldo opprimente, sarebbe accidentalmente scivolato nel canale. Una volta in acqua, le mucche non sono riuscite a risalire gli argini e hanno quindi continuato a nuotare, seguendo il corso della corrente. Gli animali hanno superato Castano Primo e sono poi arrivate ad Arconate, dove i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mucche cadono nel canale. Una decina finisce affogata

