Mozart e Berlioz Pappano sul podio

Gran ritorno per la London Symphony Orchestra diretta dal suo Chief Conductor Antonio Pappano domani alla Scala alle 20. Un programma di grande presa, aperto dal virtuosismo orchestrale di “Till Eulenspiegels lustige Streiche“ il poema sinfonico che nel 1889 segnò la definitiva affermazione di Richard Strauss, cui segue il “Concerto n. 5 per violino e orchestra K 219“ di Wolfgang Amadeus Mozart, detto “Turco“ per alcuni elementi tematici presenti nel rondò, con la violinista Lisa Batiashvili (che tornerà a novembre per inaugurare la Stagione Sinfonica del Teatro con Daniel Barenboim), mentre nella seconda parte campeggia la Symphonie fantastique di Berlioz. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it