Movie comics e giochi | programma e ospiti di sabato 7 giugno

Preparati a vivere un sabato all’insegna dell’arte, dell’innovazione e del divertimento con la prima giornata del Best Movie Comics and Games! Al Superstudio Più di Via Tortona 27, il 7 giugno si apre un mondo di incontri, anteprime e spettacoli dedicati a fumetti, animazione e cultura pop. Un evento imperdibile per appassionati e professionisti, che promette emozioni e scoperte sorprendenti. Ecco il programma del Day #1: eventi principali e anteprime.

La prima giornata della nuova edizione del Best Movie Comics and Games si apre con un ricco programma di eventi, incontri e spettacoli dedicati al mondo del fumetto, dell’animazione e della cultura pop. La manifestazione, che si svolge presso il Superstudio Più di Via Tortona 27, propone una serie di appuntamenti imperdibili per appassionati e professionisti del settore. programma del day #1: eventi principali e anteprime. evento di apertura e proiezione speciale. L’apertura ufficiale si è tenuta alle ore 10:30 con la proiezione del documentario “Generazione Fumetto”, che analizza l’evoluzione del fumetto italiano contemporaneo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Movie comics e giochi: programma e ospiti di sabato 7 giugno

In questa notizia si parla di: Programma Movie Comics Giochi

Mister Movie | Stefano De Martino e Fiorello insieme? Novità su Affari Tuoi, Bonolis e Sogno nuovo Programma - Stefano De Martino e Fiorello si preparano a unirsi in un nuovo entusiasmante progetto televisivo, mentre si parla di novità per "Affari Tuoi" e delle sorprendenti proposte di Paolo Bonolis.

Best Movie Comics and Games 2025, si parte! Ecco il programma completo e gli ospiti - Sabato 7 e domenica 8 giugno al Superstudio Più di Viale Tortona 27 a Milano torna il Best Movie Comics and Games: il programma ... bestmovie.it scrive

Best Movie Comics and Games, il programma dell'edizione 2025 - Due giorni di anteprime, incontri, fumetti, cosplay, giochi e molto altro. E il gran finale con il concerto di Cristina D'Avena. Sabato 7 e domenica 8 giugno a Milano La cultura pop torna protagonista ... Da tg24.sky.it

Best Movie Comics and Games 2025: ospiti, biglietti, programma di eventi e Meet & Greet - Molti degli ospiti di Best Movie Comics and Games 2025 sono infine protagonisti di incontri con il pubblico in un fitto programma di firmacopie e Meet & Greet: di seguito il calendario con tutti gli ... Segnala mentelocale.it

L'UN DUE TRE STELLA di SQUID GAME dal VIVO a LUCCA COMICS and GAMES | Shorts | Netflix Italia