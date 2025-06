Movida sicura | torna il Fun' n bus la navetta gratuita del sabato sera per i giovani

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Latina il Fun'n Bus, la navetta gratuita del sabato sera dedicata ai giovani. Un modo sicuro e divertente per vivere la movida senza preoccupazioni, promuovendo responsabilità e socialità . Il Comune, in collaborazione con la Provincia "Con Guido fai strada", conferma il suo impegno per una notte più sicura e spensierata. Un’iniziativa che unisce divertimento e sicurezza, perché la movida può essere anche...

A Latina torna il Fun'n bus, per una movida più sicura: trasporto gratuito e zero rischi per i più giovani. Il Comune riattiva infatti il servizio navetta per i ragazzi e aderisce all'iniziativa della Provincia "Con Guido fai strada". "Dopo il grande successo della prima edizione, che ha.

