Movida sicura 4 mesi di zona a traffico limitato E scatta anche il divieto di sosta

La movida di Marcianise si trasforma per garantire sicurezza e vivibilità: da giugno a settembre, è attiva una ZTL che limita il traffico nelle aree più animate. Con l’ordinanza del 6 giugno 2025, il Comune ha stabilito restrizioni di sosta e circolazione in via Marchesiello e via Mundo, nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Questa misura mira a tutelare residenti e visitatori, creando un equilibrio tra divertimento e rispetto delle regole, perché una movida sicura è possibile solo così.

Con l'ordinanza dirigenziale del 6 giugno 2025, il Comune di Marcianise ha ufficializzato l'attivazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) in via Marchesiello e via Mundo, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Santoro e quello con via Petruolo, per i soli giorni di venerdì, sabato e.

In questa notizia si parla di: Zona Traffico Limitato Movida

