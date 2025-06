Mourinho ora tratta con la Juventus | la clamorosa indiscrezione sul mercato bianconero

Il mercato della Juventus si infiamma di fronte a una clamorosa indiscrezione: Mourinho, ormai in ottimi rapporti con i bianconeri, sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta importante per Dusan Vlahovic. La trattativa potrebbe rivoluzionare il volto della squadra e aprire scenari inattesi per il futuro del centravanti serbo. La nuova stagione si avvicina e le sorprese sono dietro l’angolo: tutto può succedere.

JosĂ© Mourinho e la Juventus non sono mai stati considerati “amici”, ma che ora si trovano accomunati per le logiche del mercato. L’estate promette di portare una ventata di novitĂ nel club bianconero. E il tecnico portoghese è pronto a metterci un carico da novanta puntando su un giocatore simbolo della squadra bianconera: Dusan Vlahovic.. Un’offerta che fa riflettere Vlahovic, il centravanti serbo, potrebbe essere il primo a lasciare Torino. Mourinho, ora alla guida del Fenerbahçe, ha messo gli occhi sul numero 9 juventino. Il club turco è pronto a mettere sul tavolo un’offerta allettante: 30 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio di 10 milioni netti a stagione per il giocatore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mourinho ora tratta con la Juventus: la clamorosa indiscrezione sul mercato bianconero

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mourinho Juventus Mercato Bianconero

Juventus, Mourinho sfida il Milan per Vlahovic: pronta l'offerta del Fenerbahce - Mentre la Juventus e il Milan si contendono il talento di Dusan Vlahovic, spunta all'orizzonte una nuova proposta dal Fenerbahçe, che potrebbe stravolgere le carte in tavola.

Juve, Mourinho vuole Vlahovic: i dettagli dell'offerta del Fenerbahçe - Il club turco sarebbe pronto ad offrire al serbo un contratto ricchissimo. Tra la proposta e la richiesta bianconera ballano 10 milioni, si tratta ... Si legge su gazzetta.it

Juventus, Mourinho sfida il Milan per Vlahovic: pronta l'offerta del Fenerbahce - Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Il centravanti serbo della Juventus, con ogni probabilità, lascerà il capoluogo piemontese per tre motivi. Lo riporta msn.com

Calciomercato Juventus, è addio per il bianconero: pronti 30 milioni - Il bianconero è ad un passo a lasciare la Juventus e su di lui arriva un’offerta da 30 milioni di euro. Di seguito riportate le ultime novità La Juventus lavora concentrata sulla finestra di mercato. Lo riporta informazione.it

CR7 SPONSORIZZA MOURINHO ALLA JUVE: “Non accadrà mai altrimenti sarebbe un uomo morto”