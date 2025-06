Mourinho Inter arriva la smentita dello Special One | Non c’è mai stato neanche un contatto! È una grande bugia che dicono per…

L’aria di ritorno di Mourinho all’Inter sembra esserci, ma lo Special One mette subito i puntini sulle i. Con una dichiarazione chiara e decisa, José smentisce categoricamente qualsiasi contatto con i nerazzurri, definendo le voci come “una grande bugia”. La questione si infittisce, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi. Ma cosa c’è dietro questa indiscrezione? Restate con noi per scoprire la verità.

Mourinho Inter, arriva la smentita dello Special One: «Non c’è mai stato neanche un contatto! È una grande bugia». Il messaggio del portoghese. Nei giorni scorsi il nome di José Mourinho era tornato ad infiammare la piazza e i tifosi dell’ Inter, dopo il suo accostamento alla panchina nerazzurra dopo l’addio di Simone Inzaghi (partito in direzione Riyadh, dopo esser stato ufficializzato come nuovo allenatore dell’Al Hilal). La Repubblica aveva addirittura parlato di un Mourinho che avrebbe aperto alla possibilità di un ritorno in nerazzurro: ritorno che non si sarebbe potuto concretizzare per via delle clausole e delle elevate cifre nel suo contratto che lo lega al Fenerbahce. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mourinho Inter, arriva la smentita dello Special One: «Non c’è mai stato neanche un contatto! È una grande bugia che dicono per…»

