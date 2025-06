Mourinho ammette | Chiamata dell’Inter? È una bugia Lo dicono perché…

In un mondo fatto di voci e supposizioni, José Mourinho mette fine alle speculazioni: la chiamata dell’Inter? È una bugia. Dopo l’interesse di Chivu di tornare a casa, il coach portoghese chiarisce che il suo futuro non include rumors infondati, dimostrando ancora una volta il suo profondo rispetto per il club nerazzurro. Ma cosa riserverà il destino ai tifosi? Solo il tempo potrà svelarlo.

Cristian Chivu è pronto a tornare a casa. Dopo una breve esperienza al Parma, con tredici partite alla guida della prima squadra emiliana, l’ex difensore del Triplete si prepara a sedersi sulla panchina dell’Inter. Secondo la Repubblica, alcuni intermediari avrebbero sondato anche la disponibilità di José Mourinho, come possibile alternativa per la guida tecnica. Ma è lo stesso Mourinho a stroncare categoricamente ogni indiscrezione. Contattato da Ivan Zazzaroni, il tecnico portoghese ha affidato a un messaggio – con richiesta di pubblicazione – la sua smentita ufficiale: “È una grande bugia. Non c’è mai stato neanche un contatto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

