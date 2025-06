Motori solidali così la passione per le quattro ruote diventa sostegno per gli altri | la manifestazione a Terni

motori solidali: così la passione per le quattro ruote diventa un gesto di solidarietà. Domenica 8 giugno, Terni si anima con la seconda edizione di “Motori Solidali”, un evento imperdibile per gli appassionati di motori. Piazza Tacito ospiterà le straordinarie auto dell’Abarth e molto altro, trasformando il divertimento in un sostegno concreto per chi ha bisogno. Perché gli invitati alla festa...

Appuntamento per tutti gli appassionati di motori domenica 8 giugno per la seconda edizione di "Motori solidali" raduno organizzato dall' Abarth club Terni. Piazza Tacito sarà il palcoscenico ideale per poter ammirare le auto dello Scorpione, ma non solo. Perché gli invitati alla festa.

