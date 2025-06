MotoGP su TV8 orario gara GP Aragon 2025 | programma in chiaro e differita 8 giugno

Se sei un appassionato di MotoGP e non vuoi perdere neanche un istante dell’azione, il GP d’Aragon 2025 è l’evento da segnare in calendario. Domenica 8 giugno, su TV8 e in differita, potrai seguire tutte le emozioni della settima tappa del Motomondiale, dalle qualifiche alle gare. Scopri gli orari e il programma completo per vivere ogni momento di questa spettacolare giornata di corsa, in attesa di scoprire chi salirà sul podio.

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio l'ottava tappa stagionale domani, domenica 8 giugno: per il GP d'Aragon, al MotorLand, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell'ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e l'orario d'inizio della domenica del GP d'Aragon 2025, ottava prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 17.

