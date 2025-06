MotoGP sprint race di Aragon | Marc Marquez torna a vincere delude Bagnaia

Sul circuito di Aragon, il fascino della MotoGP sprint race si accende con una gara ricca di emozioni e sorprese. Marc Marquez, nonostante le difficoltà , torna a conquistare un trionfo, dimostrando ancora una volta il suo spirito di grande campione. La delusione di Bagnaia si mescola alla soddisfazione degli iberici, in un duello appassionante che tiene incollati gli spettatori fino all’ultima curva. E ora, vediamo cosa riserva il prosieguo di questa spettacolare stagione.

Aragon 7 giugno 2025 – Aragon è dolce ai piloti di casa, in Spagna è un dominio iberico nella sprint del circuito del Motorland. Marc Marquez soffre, ma vince da grande campione, conquistando il settimo successo su otto gare nelle sprint race. Secondo il fratello Alex, leader della corsa per metĂ dei giri, mentre conclude sul podio anche Aldeguer con la seconda moto del team Gresini. Morbidelli è il primo degli italiani e si aggiudica il quarto posto, in una gara dove anche il suo compagno di team Di Giannantonio trova i punti. Bene le KTM, addirittura tre le moto a punti, ma il grande capolavoro lo realizza Bezzecchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net