MotoGp | pole position per Marc Marquez ad Aragon

Marc Marquez fa il grande colpo ad Aragon, conquistando la pole position e lasciando tutti a bocca aperta. Lo spagnolo della Ducati ufficiale dimostra ancora una volta il suo talento, precedendo il fratello Alex e Morbidelli, con Bagnaia che si ferma in quarta posizione. Un weekend di adrenalina e sfide emozionanti si prospetta sul circuito di Aragon: segui le nostre dirette e analisi per non perdere neanche un istante di questa spettacolare battaglia!

Lo spagnolo della Ducati Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio di Aragon di MotoGp davanti al fratello Alex e a Franco Morbidelli. Bagnaia quarto. Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio di Aragon di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e Franco Morbidelli (Ducati Vr46). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: Marquez Motogp Pole Position

MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile” - Nel Motomondiale 2025, Fabio Di Giannantonio guarda con ammirazione alla supremazia di Marc Marquez. Consapevole del talento straordinario del campione spagnolo, Di Giannantonio cerca di trasformare questa ispirazione in motivazione per la sua carriera.

MOTOGP | Marc Marquez conquista la pole position del Gran Premio di Aragon di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e Franco Morbidelli (Ducati Vr46). #ANSA Partecipa alla discussione

#AragonGP #MotoGP Pole position di Marc Marquez ad Aragon. In prima fila anche Alex e Morbidelli. Seconda aperta dalla Ducati di Pecco Bagnaia, che partirà affiancato dalle KTM di Acosta e Binder. Quartararo 9° su Yamaha. Bezzecchi (Aprilia) solo 20° Partecipa alla discussione

MotoGp: Gp Aragon, pole position per Marc Marquez - Marc Marquez conquista la pole position del Gran Premio di Aragon di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e Franco Morbidelli (Ducati Vr46) ... Come scrive msn.com

MotoGP diretta Sprint GP Aragon LIVE: Marc Marquez favoritissimo dalla pole, poi Alex, Morbidelli e Bagnaia - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Aragona, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito omonimo. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 15.00 di s ... Riporta sport.virgilio.it

Gara Sprint diretta MotoGp Aragon: segui Bagnaia, Morbidelli e i Marquez - Il Motomondiale fa tappa in Spagna per il Gp d'Aragon, ottavo appuntamento della stagione 2025: in attesa delle gare di domenica, oggi, nella classe MotoGp, è il giorno della Sprint. Marc Marquez su D ... Lo riporta corrieredellosport.it