Domani, domenica 8 giugno, il Motomondiale torna protagonista con il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo appuntamento della stagione. La MotoGP si prepara a un emozionante warm-up e gara, con Marc Marquez come grande favorito, forte di una pole position e del record della pista. Scopri gli orari, il programma completo e come seguire l’evento in diretta su TV8 e Sky, per vivere ogni attimo di questa sfida ad alta velocità.

Domani, domenica 8 giugno, è in programma il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo capitolo stagionale del Motomondiale. In MotoGP c’è un solo vero grande osservato speciale che risponde al nome di Marc Marquez, grande favorito per la vittoria dopo la netta superiorità evidenziata nelle prove libere ed in qualifica con la pole position ed il record della pista. Al MotorLand di Alcañiz si preannuncia una dura battaglia per il podio con tanti possibili candidati, oltre ovviamente ai fratelli Marquez che stanno dominando il campionato (Alex è secondo in griglia e deve recuperare 24 punti a Marc in classifica generale), tra cui gli altri ducatisti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer, la KTM di Pedro Acosta e la Yamaha di Fabio Quartararo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, orari warm-up e gara GP Aragon 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

