MotoGp oggi qualifiche e gara Sprint ad Aragon | orari e dove vederle in tv

Preparati a vivere un emozionante sabato di adrenalina in MotoGP ad Aragon! Oggi, sabato 7 giugno, si sfideranno qualifiche e gara sprint nel grande ritorno del motomondiale in Spagna, con il gran premio che promette sorprese e battaglie mozzafiato. Scopri gli orari e scopri dove seguire in TV questa spettacolare giornata di alta velocità e passione su due ruote. Non perderti neanche un secondo di questa emozionante tappa!

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il motomondiale riparte dalla Spagna dove oggi, sabato 7 giugno, andranno in scena le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Aragon. L'ottavo appuntamento della nuova stagione riparte dopo Silverstone, dove ha trionfato l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Il leader della classifica piloti è sempre Marc Marquez . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint ad Aragon: orari e dove vederle in tv

Gli appuntamenti di domani ad Aragon: 08:40 - 10:40 Libere 2 Moto 3/Moto 2/MotoGP 10:50 - 11:30 Qualifiche MotoGP (anche su TV8) 12:50 - 13:30 Qualifiche Moto 3 (anche su TV8) 13:45 - 14:25 Qualifiche Moto 2 (anche su TV8) 15:00 Gara Sprint MotoGP ( Partecipa alla discussione

Buonanotte a tutti, ricordando gli orari del GP di Aragona (MotoGP): 06/06: 10:45 - 11:30 Libere 1 15:00 - 16:00 Pre Q 07/06: 10:10 - 10:40 Libere 2 10:50 - 11:30 Qualifiche (anche su TV8) 15:00 Gara Sprint (anche su TV8) 08/06: 09:40 - 09:50 Warm-Up 14:00 Partecipa alla discussione

