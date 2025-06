MotoGP oggi in tv GP Aragon 2025 | orari sabato 7 giugno streaming programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 7 giugno, il mondo della MotoGP si accende ad Aragon, con qualifiche emozionanti e la Sprint Race che potrebbe cambiare le carte in tavola. Gli appassionati non perderanno neanche un istante grazie alla diretta su TV8 e Sky, pronti a vivere ogni curva e sorpasso. Prepariamoci a un pomeriggio ricco di adrenalina e sorprese: la battaglia per la vetta è appena iniziata!

Oggi, sabato 7 giugno, assisteremo a una giornata molto intensa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Aragon, in Spagna, si andr√† a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sar√† da gestire anche¬†la Sprint Race. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri √® la met√† esatta di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 11 tornate. LA DIRETTA LIVE DI QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.50 E ALLE 15.00 Nella classe regina, si √® assistito al solito dominio della famiglia Marquez, con Marc a recitare il ruolo del primattore e Alex immediatamente alle sue spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2025: orari sabato 7 giugno, streaming, programma TV8 e Sky

Questa settimana torna la #MotoGP e il #DucatiLenovoTeam, per regalarci nuove incredibili emozioni. Segui l'#AragonGP e sostieni i nostri piloti al grido di #ForzaDucati! ? #LaForzaDelleConnessioni @ducaticorse Partecipa alla discussione

?Franco Morbidelli è tornato a casa da Silverstone con una frattura di cui ora si dovrà occupare prima di tornare in pista ad Aragon il 6 giugno Partecipa alla discussione

