Oggi, sabato 7 giugno, il circuito di Aragon si trasforma nel palcoscenico della MotoGP 2025, con qualifiche emozionanti e la prima Sprint Race dell'anno. Gli appassionati potranno seguire tutto in diretta su TV8 e Sky, scoprendo chi dominerà le qualifiche e chi conquisterà i primi punti in questa annata ricca di adrenalina. Prepariamoci a vivere un weekend che promette sorprese e grandi emozioni, perché la sfida è appena iniziata...

Oggi, sabato 7 giugno, assisteremo a una giornata molto intensa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Aragon, in Spagna, si andr√† a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sar√† da gestire anche¬†la Sprint Race. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri √® la met√† esatta di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 11 tornate. Nella classe regina, si √® assistito al solito dominio della famiglia Marquez, con Marc a recitare il ruolo del primattore e Alex immediatamente alle sue spalle. Il leader della classifica mondiale ha fatto vedere un gran passo e oggi √® pronto per porre un altro sigillo nel time-attack e nella Sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2025: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Marc Marquez fa il vuoto, Bagnaia 10¬į a 1.5 secondi. Alle 15.00 le pre-qualifiche

Torna lo spettacolo della MotoGP: è la settimana dell' #AragonGP Tutte le sessioni del weekend di MotoGP, Moto2 e Moto3 LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208, e in streaming su NOW

LIVE SPRINT MotoGP ARAGON 2025 MotorLand Arag√≥n Spain 2025 #AragonGP MotoGP 25