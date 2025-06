MotoGP Marquez vince la sprint ad Aragon

A Aragon, la MotoGP 2025 si conferma una sfida tra la famiglia Marquez e Ducati: Marc trionfa nella sprint davanti a Alex, rafforzando il suo vantaggio in classifica. La corsa per il titolo si infiamma, tra emozioni e sorprese, mentre i protagonisti si contendono ogni centimetro di pista. La battaglia è aperta, e il prossimo gran premio promette ancora colpi di scena. La gara è solo all'inizio, e il campionato si preannuncia più avvincente che mai.

Roma, 7 giu. (askanews) – La MotoGP 2025 resta una questione della famiglia Marquez e della Ducati: Marc (team ufficiale) ha vinto la Sprint di Aragon davanti al fratello Alex (Gresini) allungando ancora in classifica generale: ora l’otto volte iridato ha 27 punti di vantaggio sul fratello. Il poker di Borgo Panigale è stato completato dal podio di Fermin Aldeguer (Gresini) e dal quarto posto di Franco Morbidelli (VR46). Male Pecco Bagnaia, che partito quarto in griglia è andato via via scivolando fino a chiudere dodicesimo, tra scarso feeling con la moto e guida imprecisa. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

