MotoGp Marquez in pole ad Aragon Il fratello Alex secondo quarto Bagnaia

In un emozionante sabato di MotoGP ad Aragon, Marc Marquez conquista la pole position per la settima volta in carriera, dimostrando ancora una volta il suo talento. La griglia si anima con la lotta tra i grandi nomi, con il fratello Alex in seconda posizione e Bagnaia che chiude il quartetto più veloce. Una giornata ricca di adrenalina che promette uno spettacolo imperdibile in gara.

(Adnkronos) – Marc Marquez centra la pole position nel Gp di Aragon per la settima volta in carriera. Nell’ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp, oggi sabato 7 giugno, lo spagnolo della Ducati conquista la 71a partenza al palo della carriera, facendo segnare il miglior tempo con un 1’45?704 precedendo altre tre moto della scuderia di Borgo Panigale. Alle sue spalle il fratello Alex (1’45?964), a seguire i due italiani Franco Morbidelli (1’45?984) e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (1’46?307). Quinto posto per lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta (1’46?321) che si lascia alle spalle il compagno di marca, il sudafricano Brad Binder (1’46?333) e il connazionale della Ducati Fermin Aldeguer (1’46?360). 🔗 Leggi su Seriea24.it

