MotoGP Marc Marquez record e pole position ad Aragon Morbidelli 3 precede Pecco Bagnaia

mondiale di MotoGP, con il suo talento inarrestabile. Marc Marquez continua a stupire, stabilendo un nuovo record e conquistando la pole position a Aragon, mentre Morbidelli e Bagnaia si battono per le posizioni di vertice. La sfida è aperta; chi si lascerà dietro questa volta?

Tutti aspettavano Marc Marquez e il Cabroncito non ha deluso le attese. Il leader della classifica generale, infatti, ha conquistato la pole position del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il pilota nativo di Cervera ha messo a segno il nuovo record della pista (migliorando l’1:45.801 che già deteneva in prima persona), confermando come la sua guida si adatti al meglio al lay-out del circuito di casa. Settantunesima pole position nella classe regina per lo spagnolo, la numero 99 in assoluto nel Motomondiale. Marc Marquez (Ducati Factory) ha stampato un clamoroso 1:45. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez record e pole position ad Aragon. Morbidelli 3° precede Pecco Bagnaia

Milan, ‘rimpianto’ Maldini? Italiano in pole position. Reijnders, offerta pronta. E l’ex … - In casa Milan, le notizie si susseguono con intensità : tra il rimpianto per Maldini, le dichiarazioni incisive dell'ex dirigente e un'offerta pronta per Reijnders, la situazione si fa sempre più avvincente.

#MotoGP #BritishGP Terza pole position consecutiva di Fabio Quartararo, davanti a tutti anche nelle Qualifiche MotoGP a Silverstone! Fantastico giro con la Yamaha M1. In prima fila anche Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Seconda per Marc, Fermin Alde Partecipa alla discussione

#MotoGP #FrenchGP Fantastica pole position di Fabio Quartararo a Le Mans! Tempo record per il pilota Yamaha, che fa il bis dopo Jerez. Marc Marquez 2°, sembrava imbattibile e poi... Benissimo anche Alex, Aldeguer e Vinales. Pecco Bagnaia chiude l Partecipa alla discussione

