MotoGP Marc Marquez | L’ultimo tentativo è stato il più rischioso ad Aragon mi piace guidare pulito

Le qualifiche del Gran Premio di Aragon 2025 hanno regalato emozioni intense e sorprese. Con un record storico di Marc Marquez in 1:45.704, il pilota spagnolo si prepara a dominare la gara di domani. Il suo ultimo tentativo, il più rischioso, dimostra ancora una volta la sua passione per una guida pulita e senza compromessi. Ora, tutto è pronto per assistere a un'altra spettacolare battaglia in MotoGP.

Si sono appena concluse le qualifiche della MotoGP, valide per il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito spagnolo, al termine del Q2, la pole position è stata conquistata dalla Ducati di Marc Marquez che ha siglato il crono di 1:45.704, nuovo record della pista. L’iberico, leader della classifica piloti, continua ad essere il favorito per la gara di domani. Dietro di lui la costante Alex Marquez (Ducati team Gresini), a 260 millesimi dal fratello. Completa la prima fila un ottimo Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) che chiude la sua prova a 280 millesimi dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “L’ultimo tentativo è stato il più rischioso, ad Aragon mi piace guidare pulito”

