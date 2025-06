MotoGP Marc Marquez | Ho fatto fatica in partenza cambieremo qualcosa in vista di domani

La Sprint Race del Gran Premio di Aragón 2025 ci ha regalato emozioni a non finire, con Marc Marquez ancora una volta protagonista assoluto. Dopo qualche difficoltà in partenza, il campione ha dimostrato tutta la sua determinazione, conquistando la settima vittoria stagionale e consolidando il suo dominio. Per domani, si pensa già a strategie nuove: cosa cambierà in vista della gara principale? Resta con noi per scoprirlo!

La Sprint Race del Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale, si è conclusa con la vittoria del solito Marc Marquez, fino a questo momento dominatore assoluto del weekend di casa. Lo spagnolo, partito in pole, a sei giri dalla fine ha sorpassato il fratello Alex e si è involato verso la settima vittoria stagionale nelle gare del sabato. Dietro di lui si è piazzata nuovamente la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+2.080), seguito dal suo compagno di squadra Fermin Aldeguer (+4.630). È la seconda volta in questa stagione che la scuderia italiana piazza sul podio entrambi i suoi piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Ho fatto fatica in partenza, cambieremo qualcosa in vista di domani”

