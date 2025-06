MotoGP Marc Marquez batte il fratello Alex e vince la Sprint di Aragon Bagnaia crolla fuori dalla top10

Marc Marquez domina la Sprint di Aragon, battendo il fratello Alex e confermando il suo dominio in MotoGP 2025. Con una pole position record e una vittoria senza rivali, il campione spagnolo si conferma un vero fuoriclasse, lasciando Bagnaia fuori dalla top10. È un sabato da sogno per Marquez, che rafforza la sua leadership e manda un chiaro messaggio agli avversari: l’epoca d’oro della sua carriera è ancora tutta da scrivere, e il weekend promette scintille anche in gara.

Marc Marquez completa un sabato perfetto e, dopo aver ottenuto una splendida pole position con il nuovo record della pista, rispetta il pronostico della vigilia vincendo in scioltezza la Sprint del Gran Premio d’Aragon 2025 di MotoGP. Per il fuoriclasse spagnolo del team factory Ducati si tratta della settima affermazione stagionale su otto mini-gare del sabato disputate, a testimonianza di una superiorità impressionante in questo format. Il fenomeno di Cervera ha un feeling speciale con il MotorLand di Alcañiz e sta dominando l’intero weekend grazie ad un passo devastante, soprattutto con gomme usate e sulla lunga distanza, che dovrebbe consentirgli di arrivare al GP domenicale nel ruolo di favorito principale per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez batte il fratello Alex e vince la Sprint di Aragon. Bagnaia crolla fuori dalla top10

