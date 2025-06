MotoGP Gran Premio di Aragon 2025 | qualifiche e gara Sprint oggi 7 giugno

Il Gran Premio di Aragon 2025 si accende oggi, sabato 7 giugno, con qualifiche alle 10:45 e la emozionante gara Sprint alle 14:55. Dopo il grande successo di Silverstone, il Motomondiale riparte con intensitĂ , mentre Marquez guida la classifica. Preparatevi a vivere un'altra giornata di pura adrenalina nel cuore della Spagna, dove ogni secondo potrebbe cambiare le sorti del mondiale. Rimanete sintonizzati per scoprire chi uscirĂ vittorioso da questa sfida infuocata!

La MotoGP torna protagonista con l'ottavo round della stagione 2025: il Gran Premio di Aragon 2025, in programma oggi, sabato 7 giugno. La giornata di gara prevede le qualifiche alle ore 10:45 e la spettacolare gara Sprint alle 14:55, pronte a infiammare il circuito spagnolo. Il motomondiale riparte dopo il successo di Marco Bezzecchi su Aprilia a Silverstone. In cima alla classifica piloti resta il campione Marc Marquez su Ducati, con 196 punti, seguito dal fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) con 172 punti e Francesco Bagnaia (Ducati) con 124 punti. Il Gran Premio di Aragon 2025 sarĂ trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, che offre la copertura completa di qualifiche, gara Sprint e gara principale.

