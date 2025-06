MotoGp Gp Aragon | Marc Marquez vince la Sprint 12esimo Bagnaia

Nel cuore del Gp di Aragon, il talento di Marc Marquez si riconferma ancora una volta protagonista indiscusso, dominando la sprint e rafforzando la sua leadership mondiale. La gara ha regalato emozioni e sorprese, con Bagnaia fuori dalla top ten, chiudendo al 12º posto. Un weekend che conferma la sfida avvincente tra i campioni e i giovani talenti della MotoGP: l’azione è appena iniziata!

In MotoGp, nel Gp di Aragon, Marc Marquez continua la sua stagione da dominatore. Sul circuito di Aragon, nel corso dell’ ottava tappa del Mondiale, il pilota della Ducati ufficiale vince la gara sprint davanti al fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati del team Gresini, terzo Fermin Aldeguer con l’altra Ducati Gresini. E’ la settima vittoria stagionale su otto gare ‘corte’ per il pilota di Cervera. Quarto Franco Morbidelli a 5.9, quinto Pedro Acosta a 6.0, sesto Fabio Di Giannantonio a 6.3. Pecco Bagnaia: è crisi. Continua la crisi per Pecco Bagnaia che chiude dodicesimo. Marc Marquez fa un ulteriore balzo in classifica e comanda con 208 punti a +27 su Alex Marquez. 🔗 Leggi su Lapresse.it