MotoGP GP Aragon | highlights Sprint Race

Il GP di Aragón regala emozioni da brivido con la Sprint Race, dove Marc Marquez incanta i tifosi conquistando una vittoria memorabile davanti a suo fratello Alex e Aldeguer. Mentre Morbidelli si distingue come il migliore degli italiani, Bagnaia fatica e conclude fuori dalla zona punti. Un risultato che apre nuovi scenari nel campionato e accende l’entusiasmo degli appassionati di MotoGP. La gara è stata un concentrato di adrenalina e sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Marc Marquez si regala una super Sprint nel GP Aragon. Lo spagnola vince davanti a sua fratello Alex e Aldeguer. Quarto Morbidelli, il migliore degli italiani in pista, mentre Bagnaia scivola fuori dalla zona punti (12°). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, GP Aragon: highlights Sprint Race

In questa notizia si parla di: Aragon Sprint Motogp Highlights

MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Aragon Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 - Se sei appassionato di motori, non puoi perderti il grande ritorno del Motomondiale 2025! Sky Sport Now e TV8 trasmetteranno in diretta esclusiva il Gran Premio di Aragon, insieme a sprint live e streaming.

MotoGP, Sprint Race GP Aragon: i video highlights dalla Spagna - Nel VIDEO gli highlights della Sprint Race, vinta da Marc Marquez davanti a suo fratello Alex e ad Aldeguer. Morbidelli (4°) miglior italiano, mentre Bagnaia, sprofondato nelle retrovie dopo un errore ... Riporta sport.sky.it

MotoGP | GP Aragon: Marc Marquez vince la Sprint Race, Bagnaia fuori dalla zona punti: gli highlights [VIDEO] - Highlights Sprint Race Aragon - Settimo successo su otto Sprint disputate per Marc Marquez. Il pilota del team Ducati Lenovo oggi ha avuto la meglio sul fratello Alex e sull'altra Ducati del team Gres ... Scrive motograndprix.motorionline.com

Gara Sprint diretta MotoGp Aragon: segui Bagnaia, Morbidelli e i Marquez - Il Motomondiale fa tappa in Spagna per il Gp d'Aragon, ottavo appuntamento della stagione 2025: in attesa delle gare di domenica, oggi, nella classe MotoGp, è il giorno della Sprint. Marc Marquez su D ... Da corrieredellosport.it