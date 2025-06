MotoGP GP Aragon 2025 Rivale cercasi per Marc Marquez gran favorito per fare en plein

Il countdown è iniziato: alla vigilia delle qualifiche di sabato 7 giugno, il circuito di Alcañiz si prepara ad accogliere un entusiasmante duello tra i protagonisti della MotoGP 2025. Con Marc Marquez in pole position per un en plein, la domanda che aleggia è: chi sarà il suo rivale in questa corsa? La sfida promette scintille, e il Gran Premio d’Aragona si appresta a scrivere un’altra pagina emozionante del mondiale. Restate sintonizzati!

Sabato 7 giugno, il tracciato di Alcañiz sarà teatro delle qualifiche e della gara Sprint del Gran Premio d'Aragona di MotoGP, ottava delle ventidue tappe del Motomondiale 2025. Sulla base di quanto visto nelle prove di ieri, tutti i favori del pronostico vanno a Marc Marquez, storicamente a suo agio in questo autodromo ed estremamente competitivo anche nell'edizione corrente. I valori, bene o male, non si discostano da quelli espressi dalla classifica iridata. Il più vicino a El Trueno de Cervera è il fratello Alex, che però ha ammesso di essere già al limite, avendo viceversa l'impressione che l' hermano mayor abbia del margine ulteriore da mettere in pista.

