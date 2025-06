MotoGP Francesco Bagnaia sempre più perso | niente punti nella Sprint Race ad Aragon e in crisi di identità

Ma il weekend si è rivelato ben lontano dalle speranze, lasciando il pilota piemontese ancora più smarrito e in crisi. La sua stagione sta vivendo un momento delicato, e la pressione cresce. Riuscirà Pecco a ritrovare il sorriso e tornare a lottare ai vertici? Solo il tempo e la sua determinazione sapranno rispondere a questa domanda.

Si rischia di ripetersi, ma non si può fare altrimenti. Un’altra Sprint Race è finita nell’album dei ricordi e per Francesco Bagnaia il contenitore di immagini ha sempre i più i crismi del libro nero. Sì, perché Pecco sembra essere entrato in una spirale di negatività da cui non riesce proprio a tirarsi fuori. Questa mattina, ad Aragon, nel Team Ducati Factory ci si era illusi che la quadra si fosse trovata: Bagnaia veloce con gomme usate, siglando tempi molto interessanti. Nel time-attack, però, il primo dato non positivo: quarto tempo e seconda fila, preceduto dalla famiglia Marquez, diciamo così, e da Franco Morbidelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia sempre più perso: niente punti nella Sprint Race ad Aragon e in crisi di identità

