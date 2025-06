MotoGP Francesco Bagnaia amaro | Ho dato il massimo ma ho chiuso 12 Qualsiasi cosa provo sulla moto non funziona

La crisi di Francesco Bagnaia si fa sempre più evidente, con un risultato che riflette le sue difficoltà attuali. Nonostante gli sforzi e la determinazione, Pecco si è dovuto accontentare della 12ª posizione alla Sprint Race di Aragon, confermando che qualcosa non funziona come dovrebbe. La sua gara si è rivelata amara, lasciando ancora aperto il bisogno di una svolta positiva per ritrovare fiducia e competitività nel Mondiale.

Prosegue, anzi si acuisce, la crisi nera di Francesco Bagnaia. Pecco, infatti, non va oltre la 12a posizione al termine della Sprint Race del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, confermando le sue difficoltà del momento. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, dopo la quarta posizione nelle qualifiche, il due-volte campione del mondo della classe regina confidava in un sabato da protagonista. La gara lo ha respinto. Il successo nella corsa su distanza ridotta è andato a Marc Marquez con 2.0 secondi sul fratello Alex mentre chiude terzo Fermin Aldeguer a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia amaro: “Ho dato il massimo ma ho chiuso 12°. Qualsiasi cosa provo sulla moto non funziona”

