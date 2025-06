MotoGP Fermin Aldeguer | Ho il vantaggio di gareggiare senza nulla da perdere

Fermín Aldeguer, con la sua grinta e determinazione, si sta affermando come una vera promessa nel panorama MotoGP. Sul tracciato di Aragon, ha dato prova di talento e coraggio, conquistando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Con un atteggiamento senza paura, Aldeguer si presenta come un giovane pilota da seguire con attenzione, pronto a scrivere pagine importanti del campionato 2025. La sua corsa è solo all'inizio e il futuro promette scintille.

Un talento sempre più luminoso. Il Team Gresini ha concluso con un sorriso a 36 denti la S print Race ad Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito iberico, festa dei padroni di casa con tre iberici nella top-3: trionfo di Marc Marquez a precedere il fratello Alex e Fermin Aldeguer. Gli ultimi due citati, alfieri della squadra clienti italiani, hanno fatto vedere cose notevoli in sella alla GP24. In particolare, Aldeguer, da rookie della categoria, ha dato un seguito al trend di crescita che si era messo in evidenza nel corso delle ultime uscite. Si parla, infatti, del secondo podio nella Sprint a livello stagionale per lui: “ È stato bello lottare per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fermin Aldeguer: “Ho il vantaggio di gareggiare senza nulla da perdere”

Fermin Aldeguer Leads Rookie Of the Year with 56 Points