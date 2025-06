MotoGp Aragon | qualifiche ufficiali Marc Marquez favorito per la pole Q1 Di Giannantonio e Quartararo al Q2 | Diretta

Sul circuito di Aragon, le qualifiche ufficiali della MotoGP promettono emozioni intense: Marc Marquez, in forma smagliante, punta alla pole position, mentre Giannantonio e Quartararo si sfidano nella Q1. La diretta ci svela un Marquez che si trova a suo agio su questo tracciato, uno dei suoi preferiti, con il fratello Alex pronto a mettere tutto in discussione. Chi conquisterà la prima posizione? Restate sintonizzati per scoprire il protagonista di questa sfida mozzafiato.

Lo spagnolo si trova a meraviglia su uno dei circuiti che più? gli piacciono e l'unico che sembra poterlo insidiare è il fratello Alex. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - MotoGp Aragon: qualifiche ufficiali, Marc Marquez favorito per la pole. Q1, Di Giannantonio e Quartararo al Q2 | Diretta

