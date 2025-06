MotoGp Aragon pole e record per Marquez | distacchi impressionanti | La griglia di partenza

Le luci si spengono e il motore ruggisce: a Aragon, Marc Marquez stupefa tutti dominando le qualifiche e segnando un nuovo record del circuito. Con distacchi impressionanti e una griglia di partenza che sembra dipinta a sua immagine, il fenomeno spagnolo conferma ancora una volta il suo status di re indiscusso della MotoGP. La scena è tutta sua mentre si prepara a scrivere un’altra pagina leggendaria di questa stagione.

Marc Marquez continua a dominare la MotoGp. E il weekend ad Aragon, più che una pista il suo giardino di casa, comincia nella maniera più scontata: il leader della classifica generale conquista la pole position del GP, ottavo appuntamento del Mondiale 2025. Non solo: Marquez realizza pure il nuovo record del tracciato MotorLand di Alcaniz, che già deteneva in prima persona. Per lo spagnolo della Ducati si tratta della 61esima pole position nella classe regina, la numero 99 in assoluto nel Motomondiale. I distacchi sono impressionanti: 260 millesimi sul fratello Alex Marquez (Ducati Gresini), secondo davanti a un ottimo Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46), che partirà in prima fila.

#AragonGP #MotoGP Pole position di Marc Marquez ad Aragon. In prima fila anche Alex e Morbidelli. Seconda aperta dalla Ducati di Pecco Bagnaia, che partirà affiancato dalle KTM di Acosta e Binder. Quartararo 9° su Yamaha. Bezzecchi (Aprilia) solo 20° Partecipa alla discussione

