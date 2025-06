MotoGP Aragon oggi qualifiche e sprint in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Preparati a vivere l'emozione del GP di Aragon 2025, con qualifiche e sprint che promettono scintille. Bagnaia sfida i grandi come Alex e Marc Marquez per conquistare la pole position, mentre alle 15:00 scatta la gara sprint. Scopri gli orari su TV8 e Sky e come seguirle in diretta streaming. Resta con noi per non perdere neanche un secondo di questa avvincente corsa nel mondo MotoGP!

Gli appuntamenti di domani ad Aragon: 08:40 - 10:40 Libere 2 Moto 3/Moto 2/MotoGP 10:50 - 11:30 Qualifiche MotoGP (anche su TV8) 12:50 - 13:30 Qualifiche Moto 3 (anche su TV8) 13:45 - 14:25 Qualifiche Moto 2 (anche su TV8) 15:00 Gara Sprint MotoGP

