MotoGp Aragon Marquez dominante Bagnaia in difficoltà | griglia di partenza e favoriti

A Aragon, il trionfo di Marc Marquez si conferma come una vera e propria dimostrazione di forza, lasciando poco spazio ai rivali. Con il suo dominio schiacciante, il campione spagnolo sembra ormai aver in pugno la gara e il campionato, mentre Bagnaia fatica a trovare il ritmo giusto. La griglia di partenza preannuncia una corsa ancora più entusiasmante: chi potrà sfidare Marquez in questa fase decisiva?

Aragon, 7 giugno 2025 – Solo lui stesso può battersi, se dovesse incorrere in un errore. Non ci sono rivali per Marc Marquez ad Aragon, che è praticamente il suo giardino di casa. Il numero 93, dopo aver dominato il venerdì, ha fatto altrettanto al sabato, conquistando la pole position in qualifica e la gara sprint nel pomeriggio. Un autentico dominio. La superiorità è netta e conclamata e l’affare per il mondiale è ormai un gioco in famiglia col fratello Alex, che però si sta staccando sempre di più. Crisi nera per Pecco Bagnaia, che ha chiuso in un anonimo dodicesimo posto la gara sprint e continua a soffrire con la Gp25. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp Aragon, Marquez dominante. Bagnaia in difficoltà: griglia di partenza e favoriti

