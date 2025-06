MotoGp Aragon i Marquez dominano la Sprint di casa | pazzesca rimonta di Bezzecchi disastro Bagnaia

Il MotorLand di Aragon si trasforma ancora una volta nel regno di Marc Marquez, che domina la Sprint Race davanti al fratello Alex, consolidando il suo dominio in MotoGP 2025. Una corsa emozionante e ricca di sorprese, con Bezzecchi che sfiora una rimonta epica mentre Bagnaia affronta un disastro annunciato. È ormai chiaro: il titolo mondiale si gioca tra Marquez e Marquez, con la Ducati che cerca di rialzarsi. La scena è tutta per loro, e il campionato promette ancora grandi emozioni.

Tutto come previsto: Marc Marquez vince la Sprint Race di Aragon davanti al fratello Alex. Il MotorLand di Alcaniz è affar loro, gli altri possono lottare giusto per il terzo gradino del podio. Ma ormai anche il Mondiale di MotoGp 2025 è mono-Marquez: primo e secondo in classifica, con Pecco Bagnaia terzo ma distantissimo. Anche moralmente: la sua Sprint è stata l’ennesimo incubo. Partito terzo, ha chiuso in 12esima posizione. La Ducati sorride comunque, conquistando tutto il podio: terzo un ottimo Fermin Aldeguer (Gresini), davanti a Franco Morbidelli (Team VR46). Considerando che Marquez domina con la sua stessa moto e che anche Fabio Di Giannantonio ha chiuso sesto, l’unico veramente in crisi è proprio Bagnaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGp Aragon, i Marquez dominano la Sprint di casa: pazzesca rimonta di Bezzecchi, disastro Bagnaia

