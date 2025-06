MotoGP Alex Marquez | Non volevo commettere errori l’obiettivo era il secondo posto

Alex Marquez conquista un risultato che riflette i suoi sforzi e la determinazione: il secondo posto in qualifica e nella Sprint del Gran Premio d’Aragon 2025. Non volevo commettere errori, l’obiettivo era il podio e lui ha dato il massimo, dimostrando ancora una volta il suo valore su un tracciato dove il fratello Marc sembra inavvicinabile. La sfida continua, e Alex si prepara a sorprendere ancora...

Alex Marquez ottiene oggettivamente il massimo e chiude il sabato al MotorLand di Alcañiz con un secondo posto sia in qualifica che nella Sprint del Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Gresini si è dovuto accontentare ancora una volta della piazza d’onore alle spalle del fratello maggiore Marc, praticamente imbattibile sul tracciato aragonese e sempre più leader del campionato con un margine di 27 punti su Alex. “ Ho visto che la partenza di Marc non è stata buona, quindi ho pensato di prendere vantaggio ma lui era già in scia. Ho cercato di spingere, ma comunque era vicino e mi ha superato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Non volevo commettere errori, l’obiettivo era il secondo posto”

