MotoGP Alex Marquez | Ho dato tutto per la pole ma Marc qui non si batte La Sprint Race? Proverò a stargli vicino…

Alex Marquez ha dato il massimo per conquistare la pole position al Gran Premio di Aragon, ma Marc Marquez sembra imbattibile sul suo tracciato di casa. Dopo un’intensa sessione di qualifiche, Alex si rende conto di aver fatto il possibile, riuscendo comunque a ottenere un ottimo secondo posto. Ora, nella sprint race, proverà a restargli vicino, sfidando nuovamente il fratello e cercando di lasciare il segno in questa emozionante battaglia di famiglia.

Alex Marquez sa di avere fatto il massimo possibile dopo aver centrato il secondo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, infatti, il pilota del team Ducati Gresini ce l’ha messa tutta per mettere i bastoni tra le ruote al fratello Marc, ma il Cabroncito con un ultimo giro spaziale ha regolato Alex, lasciando a due decimi dalla pole position. Marc Marquez ha infatti messo a segno un ottimo 1:45.704 con 260 millesimi di margine sul fratello Alex, mentre completa la prima fila Franco Morbidelli a soli 280 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Ho dato tutto per la pole, ma Marc qui non si batte. La Sprint Race? Proverò a stargli vicino…”

