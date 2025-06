MotoGP ad Aragon trionfa ancora Marquez | profondo rosso per Bagnaia

L'Autodromo di Aragon si accende sotto i riflettori della MotoGP, con Marc Marquez che conferma il suo straordinario feeling con la pista, trionfando ancora una volta e regalando emozioni mozzafiato agli appassionati. Mentre Bagnaia si ritrova nel profondo rosso del risultato, le sfide sono più vive che mai. La gara di Aragon non è solo una competizione, ma un’esplosione di passione, talento e adrenalina che lascia il pubblico senza fiato.

In MotoGp la gara Sprint di Aragon incorona ancora una volta Marc Marquez, ma è delusione per Bagnaia. Ad Aragon è una partenza forse inaspettata, ma la griglia finale non ha lasciato dubbi: dopo le prove del venerdì, Marc Marquez è l’assoluto protagonista anche del sabato. Nelle sue mani, infatti, finiscono la pole position – con record della pista – e la vittoria nella gara Sprint, la settima su otto totali. Sintomo di un feeling incredibile che l’otto volte campione del mondo ha con la gara breve. A completare il podio c’è l’azzurro del Gresini Racing Team, grazie all’altro Marquez della famiglia, Alex, che parte benissimo ma non riesce a resistere ai colpi del fratello maggiore, e a Fermin Aldeguer, il rookie che sempre di piĂą sta dando spettacolo nella classe regina tanto da lasciarsi alle spalle Franco Morbidelli dopo una lotta entusiasmante. 🔗 Leggi su Rompipallone.it