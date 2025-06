MotoGP ad Aragon è sempre più dominio Marc Marquez | lo spagnolo vince la Sprint davanti al fratello

Ad Aragon, il dominio di Marc Marquez si conferma ancora una volta, con lo spagnolo che conquista la vittoria nella Sprint davanti al fratello Alex e a Aldeguer, regalando emozioni e sorprese. Un weekend da ricordare per i fratelli Marquez, mentre Pecco Bagnaia affronta una gara difficile, chiudendo in dodicesima posizione. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa avvincente corsa.

Dominio Marc Marquez ad Aragon: lo spagnolo vince gara Sprint davanti al fratello Alex e ad Aldeguer a completare il terzetto spagnolo. Male Bagnaia, che chiude dodicesimo. Ad Aragon, nella gara Sprint del MotoGp, è dominio spagnolo per i fratelli Marc e Alex Marquez. Di contro, la delusione forse più grande è Pecco Bagnaia, che chiude dodicesimo dopo una brutta partenza ed un “lungo” a metà gara. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

