Motociclista finisce fuori strada morto in ospedale

Un tragico incidente scuote Napoli: un motociclista di 32 anni ha perso la vita durante un incidente notturno in via Nuova Toscanella. La sua caduta improvvisa, avvenuta intorno alle 1:50, ha avuto conseguenze fatali, lasciando la comunità sgomenta. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il dolore e il dolore si fanno sentire forte. La sicurezza sulle strade rimane una priorità assoluta per tutti noi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un motociclista è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via via Nuova Toscanella, a Napoli. Il motociclista, intorno alle 1,50, l’uomo di 32 anni a bordo di un motociclo Honda SH300, giunto all’altezza dell’Asl, per cause ancora da accertare, è caduto al suolo finendo contro il bordo del marciapiede posto alla sua destra. Subito gravi sono apparse le condizioni del centauro che è stato trasportato di urgenza all’ ospedale ‘Cardarelli’ dove purtroppo, alle ore 7 circa, ne veniva constatato il decesso. Sul posto è intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che sta effettuando i rilievi tecnici e sta ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Motociclista finisce fuori strada, morto in ospedale

