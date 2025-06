moto3 rueda vola in pole ad aragon luca lunetta si esalta ed è secondo

Le qualifiche della Moto3 ad Aragon hanno acceso l'entusiasmo: Rueda domina con un record storico, ma il vero spettacolo arriva da Luca Lunetta, che vola in pole e si esalta, conquistando la seconda posizione. La sfida è aperta, e l’ottavo round del Mondiale promette emozioni ad alta velocità. Restate sintonizzati, perché tutto può succedere sulla pista spagnola!

Si sono da poco concluse le qualifiche della Moto3, valide per il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito spagnolo la pole position, al termine del Q2, è stata conquistata da José Antonio Rueda (Red Bull KTM) con il crono di 1:56.361, nuovo record della pista per la classe più leggera. Lo spagnolo, leader e dominatore assoluto del Mondiale, è riuscito ad anticipare un fantastico Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) per soli 26 millesimi. Il centauro azzurro proverà domani a bissare il podio ottenuto nel Gran Premio di Gran Bretagna. Completa la prima fila il rookie Maximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team) a 144 millesimi dalla pole. 🔗 Leggi su Oasport.it