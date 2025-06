moto2 diogo moreira in pole position ad aragon 11 arbolino gonzalez e vietti nelle retrovie

Ad Aragon, le qualifiche del Mondiale Moto2 2025 si sono accessi sotto un caldo torrido che ha messo a dura prova i piloti e le loro moto. Diogo Moreira ha conquistato la pole position, dimostrando agilità e freddezza nel difficile tracciato spagnolo, mentre Arbolino, Gonzalez e Vietti si trovano in retrovia, costretti a rincorrere. La sfida è aperta: chi saprà sfruttare al meglio questa giornata estiva?

Temperature molto elevate ad Aragon nelle qualifiche dell'appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2 in Spagna. Sul tecnico tracciato iberico, i piloti della media cilindrata hanno dovuto fare i conti con un livello di grip non eccelso. A pagare dazio è stato il leader del campionato, Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact). Il pilota iberico, in sella alla Kalex, ha perso l'anteriore nel suo time-attack e non è riuscito più a rientrare nel novero dei rider in grado di ottenere un tempo utile per lo schieramento di partenza di domani. Una possibilità , dunque, per gli altri di mettersi in mostra e conquistare la vittoria di tappa.