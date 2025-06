Moto2 Deniz Öncü domina le FP2 di Aragon Vietti in top 10

Il sabato di Aragon si apre con un duello emozionante in Moto2, dove Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) domina le FP2 con un tempo impressionante di 1:50.190, confermandosi protagonista assoluto della giornata. La sua velocità e determinazione promettono scintille per le sfide di domani, mentre Vietti entra nella Top 10, consolidando la sua posizione nel weekend. La battaglia per la pole è più aperta che mai: l’ottavo round del Motomondiale 2025 si preannuncia spettacolare e ricco di sorprese.

Il sabato di Aragon si è aperto con la seconda sessione di prove libere della Moto2. Sul circuito spagnolo, sede dell’ottavo appuntamento del Motomondiale 2025, la migliore prestazione è stata fatta segnare dal Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo), che, al termine della prova, ha firmato il crono di 1:50.190. Il turco, dopo il primo posto nelle FP1, continua a dimostrarsi molto veloce sulla pista spagnola. Seconda piazza per il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) che si è fermato a 301 millesimi dalla testa, con solo 3 giri disputati. Terza posizione per David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team), che ha chiuso la sua prova con un ritardo di 590 millesimi dalla prima casella. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Deniz Öncü domina le FP2 di Aragon. Vietti in top 10

