Moto Gp Aragon | Marc Marquez vince la Sprint davanti al fratello Alex Aldeguer terzo male Bagnaia

Sul circuito di Aragon, il duello tra le stelle della MotoGP accende gli entusiasmi: Marc Marquez conquista la Sprint battendo il fratello Alex, mentre Aldeguer sorprende tutti sul podio. Tuttavia, la prestazione di Pecco Bagnaia preoccupa gli appassionati: un dodicesimo posto che testimonia un momento difficile e inquietante. Il Gran Premio promette emozioni ad alta tensione: riuscirĂ Bagnaia a risollevarsi o affonderĂ ulteriormente?

Non pervenuto Pecco Bagnaia, ormai finito in un vortice negativo allarmante da cui non riesce a risalire: il dodicesimo posto ottenuto nella Sprint L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it Š Firenzepost.it - Moto, Gp Aragon: Marc Marquez vince la Sprint davanti al fratello Alex. Aldeguer terzo, male Bagnaia

In questa notizia si parla di: Bagnaia Sprint Moto Aragon

