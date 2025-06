Moto Club Prato trionfa nelle gare di mini enduro ed enduro a Villafranca e Chiusdino

Il Moto Club Prato brilla ancora una volta, conquistando risultati straordinari nelle gare di mini enduro ed enduro a Villafranca e Chiusdino. I nostri talentuosi piloti hanno dimostrato tutto il loro valore, portando a casa vittorie e soddisfazioni che ci rendono orgogliosi. Nella mini enduro, la categoria Junior ha scritto una pagina storica: il podio è stato tutto pratese, con la prima vittoria di classe per...

E' stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per i piloti del Moto Club Prato impegnati nelle gare di mini enduro ed enduro che si sono svolte a Villafranca in Lunigiana (Massa) e motocross vintage andate in scena a Chiusdino (Siena). Nella mini enduro si è registrato un vero e proprio dominio pratese. Nella categoria Junior è addirittura arrivato un risultato storico: il podio è stato tutto pratese, con la prima vittoria di classe per Pablo Vincenzi, seguito dai gemelli Francesco e Alessandro Mattei, rispettivamente secondo e terzo. Una tripletta che conferma il valore del vivaio pratese.

