Non perdete l’occasione di immergervi nell’universo creativo di Paolo Laudisa con la sua mostra personale, Pequod, inaugurata al Museo ARCOS di Benevento. Un viaggio tra arte e innovazione che promette di sorprendere e coinvolgere ogni visitatore. L’evento, promosso dalla Provincia di Benevento e curato da Francesco Creta, rappresenta un punto di svolta nel percorso culturale del museo. Vi aspettiamo per scoprire insieme questa affascinante esposizione, che si preannuncia imperdibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà inaugurata presso il Museo ARCOS di Benevento venerdì 13 giugno alle ore 11,00 la mostra pequod, personale di Paolo Laudisa. Promossa dalla Provincia di Benevento, dal Museo ARCOS in collaborazione con il Museo-FRaC Baronissi e Casa Turese Edizioni d’arte e curata da Francesco Creta, l’esposizione si pone come ulteriore momento della ricerca portata avanti dal museo, attenta alle principali e significative esperienze artistiche meridionali del secondo Novecento. La scelta dell’artista barese, ormai romano d’adozione, come tutte le altre mostre già realizzate, va a confermare la prerogativa primaria nella gestione dei programmi espositivi del Museo ARCOS che, in questi anni, oltre a tessere un rapporto privilegiato con la cultura del territorio, non ha rinunciato minimamente a tenere alto il punto di osservazione su quanto accade sulla scena internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mostra “pequod”, personale di Paolo Laudisa: l’appuntamento al Museo Arcos di Benevento

