Morto in moto a 56 anni l' Itis Galilei intitola il laboratorio di informatica al professore Massimiliano Sartor | La sua un' impronta indelebile

A due mesi dalla tragica scomparsa del professore Massimiliano Sartor, il Liceo Galilei ha deciso di onorare la sua memoria intitolando il laboratorio di informatica a questa figura di grande umanità e competenza. La sua perdita ha lasciato un vuoto profondo, ma anche un’eredità indelebile che continuerà ad ispirare studenti e colleghi. Un tributo che testimonia come la sua passione e il suo esempio vivranno per sempre in quell’aula.

La sua morte, tragica e improvvisa, aveva profondamente toccato studenti, colleghi ed amici di un professore stimato non solo per le sue capacità ma anche per un'innata umanità. Adesso, a due mesi da quel maledetto incidente in moto in via Leonardo da Vinci che lo strappò alla vita a soli 56 anni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Morto in moto a 56 anni, l'Itis Galilei intitola il laboratorio di informatica al professore Massimiliano Sartor: "La sua un'impronta indelebile"

