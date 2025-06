Morto a 62 anni l’imprenditore Roberto Cotterli eroe della Protezione Civile Lutto per tutta la comunità dio Aprilia e delle zone limitrofe

Il mondo del volontariato e della Protezione Civile di Aprilia piange la scomparsa di Roberto Cotterli, 62 anni, stimato imprenditore e figura di spicco del settore. Figura eroica e instancabile, Cotterli ha dedicato la sua vita a proteggere e soccorrere la comunità, lasciando un segno indelebile nel cuore di molti. La sua passione e il suo coraggio resteranno un esempio duraturo di dedizione al prossimo. Cotterli è stato una vera colonna portante…

Il mondo del volontariato e della Protezione Civile di Aprilia è in lutto per la prematura scomparsa di Roberto Cotterli, imprenditore e figura storica del settore. Cotterli, 62 anni, è venuto a mancare questa mattina, alle ore 9:00, nella sua abitazione, dopo aver lottato per sei mesi contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Un impegno senza pari nella Protezione Civile. Cotterli è stato una presenza fondamentale nel volontariato locale e regionale. Fondatore e presidente della Protezione Civile Alfa di Aprilia, ha guidato l'associazione dal 1992 al 1994 e poi dal 2004 fino alla sua scomparsa.

