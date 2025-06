Morti sul lavoro in Veneto | 27 in quattro mesi di cui 6 nel Veronese

Il Veneto si confronta con un allarmante aumento delle morti sul lavoro, che in soli quattro mesi ha raggiunto un incremento del quasi 70%. Con 27 vittime, di cui 6 nel veronese, questa drammatica tendenza sottolinea l’urgenza di interventi concreti per garantire la sicurezza dei lavoratori. La questione è ormai una priorità nazionale, e la strada verso una cultura della prevenzione deve diventare una vera e propria emergenza.

Sta sfiorando il 70% l'aumento dei morti sul lavoro in Veneto nel giro di un anno. Una crescita rilevata dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre, che ha analizzato il numero di incidenti (mortali e non) capitati nei primi quattro mesi del 2025. Tra le regioni, Veneto e. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Morti sul lavoro in Veneto: 27 in quattro mesi, di cui 6 nel Veronese

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lavoro Veneto Morti Quattro

Mercato del lavoro veneto trainato dall'inizio della stagione turistica nel mese di aprile - Nel primo quadrimestre del 2025, il mercato del lavoro in Veneto ha mostrato segnali positivi, con un saldo di +40.

Inail, meno infortuni ma più morti sul lavoro nei primi quattro mesi del 2025 - Gli incidenti sono stati più di 192 mila (-0,9%) e sono decedute 291 persone, di cui 79 nel tragitto verso casa. Cinque studenti, due in più del 2024, hanno ... Secondo repubblica.it

Veneto in maglia nera per i morti sul lavoro, lo sancisce l'Inail - Pubblicati i dati sugli infortuni sul lavoro in Italia nei primi quattro mesi del 2025. I maggiori aumenti negli incidenti mortali si segnalano nella nostra regione: dieci in più rispetto a un anno fa ... Da rainews.it

Aumentano i morti sul lavoro: Toscana in zona arancione - Con quasi 300 decessi nei primi quattro mesi del 2025, l’Italia registra un incremento dell’8,6% dei morti sul lavoro rispetto all’anno scorso. La ... Da gonews.it

12 I MORTI SUL LAVORO IN VENETO IN QUESTI PRIMI 4 MESI DELL'ANNO | 02/05/2022